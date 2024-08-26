Парад из шести планет пройдет в небе утром 28 августа

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Шесть планет расположатся на небосводе Земли по одну сторону от Солнца и будут видны одновременно на небе утром 28 августа, сообщается в понедельник на сайте Московского планетария.

28 августа на утреннем небе выстроятся шесть планет - Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн - и Луна. Все они будут находиться по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов.

Первыми взойдут Сатурн и Нептун после 21 часа, а после полуночи из-за горизонта появятся Уран, Юпитер, Марс и Луна, уточняется на сайте планетария.

При ясной погоде все шесть планет, кроме Нептуна и Урана (для них понадобится телескоп или мощный бинокль), можно будет наблюдать невооруженным глазом. При этом Меркурий будет отыскать достаточно сложно - его видимость составляет менее часа, он располагается очень низко у горизонта и теряется в ярких солнечных лучах.

В планетарии добавили, что следующий большой парад планет произойдет 28 февраля 2025 года. На вечернем небе соберутся Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, а рядом с ними (восточнее) - Юпитер и Марс. Это ближайшая дата, когда все семь планет окажутся по одну сторону от Солнца и будут видны на небе одновременно (кроме Сатурна, Меркурия и Нептуна).