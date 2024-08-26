Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Связь просмотра телевизора с повышенным риском деменции, новое объяснение радиосигнала Wow!, а также синхронизация гренландских китов на большом расстоянии

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Длительное время у экрана телевизора вредно для мозга. К таким выводам пришли китайские и нидерландские ученые, которые проанализировали данные более 400 тысяч британцев за 12,6 года. У смотревших телевизор пять и более часов в день был значительно повышен риск деменции, болезни Паркинсона и инсульта в зрелом и пожилом возрасте. Также прослеживалась обратная корреляция между временем просмотра телевизора и объемами серого вещества мозга и гиппокампа. При этом специалисты не выявили таких закономерностей для произвольного пользования компьютером.

- Второй пациент, получивший чип c нейрокомпьютерным интерфейсом Neuralink, научился играть в Counter-Strike и проектировать 3D-объекты. Пациенту, у которого парализована большая часть тела, понадобилось менее пяти минут, чтобы научиться управлять курсором на компьютере с помощью чипа. В этот раз врачи также улучшили протокол имплантации чипа для снижения его подвижности, которая наблюдалась у первого пациента, получившего чип Neuralink.

- Астрономы нашли еще один аргумент тому, что человечество одиноко во Вселенной. Оказалось, что знаменитый радиосигнал Wow! вполне можно объяснить вспышкой мазерного излучения от облака холодного водорода, для которого в роли накачки выступило излучение от нейтронной звезды (мазер – источник электромагнитных волн, по сути аналог лазера, но генерирует не свет, а микроволны). Такой вывод был сделан на основе обнаруженных радиотелескопом Аресибо похожих сигналов, которые приписываются облакам газа. Радиосигнал Wow! был обнаружен 15 августа 1977 года американскими астрономами при помощи радиотелескопа "Большое ухо". Пока он считается интересным кандидатом на роль сигнала от внеземной цивилизации.

- Поведение гренландских китов оказалось схожим с колебаниями хаотических осцилляторов. Некоторые киты синхронизируют свое поведение даже на расстоянии сотен километров. Ученые заметили, что у гренландских китов из залива Диско (западное побережье Гренландии) существовала эпизодическая связь в поведении длительностью около суток на расстоянии от 5 до 352 км. Это соответствует синхронизации двух хаотических осцилляторов и носит название несовершенной фазовой синхронизации. Синхронизация у китов оставалась даже тогда, когда расстояние между ними превышало 130 км – максимально возможное для акустической коммуникации.

- Малайзийские врачи выяснили, что один сеанс практик осознанного дыхания значительно облегчает боль у онкологических больных. В проведенном рандомизированном клиническом испытании один 20-минутный тренинг осознанного дыхания состоял из четырех этапов: определение вдоха и выдоха, отслеживание всей продолжительности дыхания, возвращение сознания к телу и расслабление тела. В результате у пациентов было отмечено снижение интенсивности боли и общего показателя тревожности и депрессии. По мнению ученых, эта работа дает релевантную информацию о возможном и доступном немедикаментозном подходе к улучшению обезболивания при лечении опухолей.

- Американские ученые разработали персонализацию глубокой стимуляции мозга при болезни Паркинсона так, чтобы она реагировала на потребности пациента в реальном времени. Четырем пациентам имплантировали в соответствующие отделы мозга – (субталамические ядра (для стимуляции) и субдуральное пространство над сенсомоторной корой (для записи) – электроды для глубокой нейростимуляции. Электроды подключили к нейроинтерфейсу Medtronic Summit RC+S, он может долго регистрировать мозговые сигналы и проводить стимуляцию за счет встроенных алгоритмов. Выяснилось, что по сравнению с постоянной адаптивная нейростимуляция снижала продолжительность времени бодрствования с проявлениями наиболее неприятного симптома. Участники испытаний также отмечали выраженное улучшение качества жизни.

- Химики из Германии искали гомогенный кислотный органический катализатор для реакции циклоприсоединения и случайно нашли гетерогенный. Это открытие позволило химикам провести циклоприсоединение тропона с диенами энантиоселективно. Таким образом, обнаруженный гетерогенный катализатор оказался гораздо эффективнее всех обнаруженных ранее хиральных (где сложные молекулы выступают в двух формах – левой и правой, как бы зеркальным отражением друг друга) катализаторов этой реакции.

- Индийский луноход "Прагъян" впервые напрямую измерил состав реголита в южной приполярной зоне Луны. Оказалось, что реголит представляет собой смесь выбросов из кратеров и продуктов кристаллизации первичного лунного магматического океана. Реголит характеризуется большим содержанием кальция и алюминия и низким содержанием железа и титана. Наблюдается значительное содержание оксида магния и необычно низкое содержание кремния. Это можно объяснить тем, что реголит в зоне высадки индийской станции смешан с выбросами из кратеров и ударного бассейна Южный полюс – Эйткен, содержащими вещество лунной мантии.

- В списке звезд, чьи фотосферы удалось рассмотреть человечеству, пополнение в виде знаменитой Полярной звезды. Подобные наблюдения были сделаны при помощи интерферометра CHARA – благодаря им удалось существенно уточнить свойства звезды. Полярная звезда – тройная звездная система, где компонент Aa представляет собой ближайшую и хорошо известную классическую цефеиду. Звезда оказалась массивнее, чем считалось ранее, а ее светимость выше, чем предсказывается текущими моделями. В фотосфере Полярной звезды Aa также обнаружились структуры, которые могут быть пятнами, создаваемыми магнитными полями, или же быть супергранулами, создаваемыми процессами конвекции в плазме.

- Почему венгерский похож на языки хантов и манси? Древние памятники тоже подтверждают близость венгров и уральцев. В этом материале N+1 рассказал, какие гипотезы о родстве венгров с уральцами палеогенетики подтвердили в одном из совсем свежих исследований.