Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Пики возрастных изменений человека, признаки жидкой воды в средней коре Марса и повторное объявление оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

Стоунхендж Фото: Peter Macdiarmid/Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Похоже, что средняя кора Марса (глубина от 11,5 до 20 км) богата жидкой водой, которая прячется в тонких трещинах магматических пород. Такая модель лучше всего описывает геофизические данные, собранные автоматической станцией InSight. Свидетельства жидкой воды в коре планеты обнаружены в районе высадки InSight на Равнине Утопия. Предполагается, что жидкая вода в порах пород средней коры требует достаточно высоких проницаемости и температуры вышележащей коры, чтобы вода могла проникнуть на поверхность планеты.

- Шеститонный алтарный камень (4,9×1×0,5 метра), который лежит в центре Стоунхенджа, добыли на северо-востоке современной Шотландии – как минимум в 750 км от памятника. К такому выводу пришли австралийские и британские ученые. Они обратились к уран-свинцовому и лютеций-гафниевому методам определения возраста горных пород, а также провели химический анализ циркона, апатита и рутила, содержащихся в двух фрагментах алтарного камня. Исследователи сомневаются, что древние жители Британии переместили глыбу по суше: скорее всего, они перевезли ее по морю. Долгое время предполагалось, что камень добыли на территории современного Уэльса – примерно в 225 км к западу от мегалитического сооружения.

- Мультиомный анализ биообразцов 108 человек показал, что молекулярные и микробиомные показатели и связанные с ними риски возрастных заболеваний изменяются в процессе старения нелинейно (резкий рост в определенные периоды жизни) и имеют два отчетливых максимума – около 44 и 60 лет. В первом пике были более выражены изменения, связанные с метаболизмом липидов и алкоголя, во втором – с иммунной дисфункцией, метаболизмом углеводов и функцией почек.

- Всемирная организация здравоохранения признала вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией международного значения. Поводом для этого стал рост заболеваемости в Демократической республике Конго и других африканских странах. В 2022 году эта инфекция была так же охарактеризована в силу распространения вируса на нескольких континентах.

- Найденная пару лет назад очень яркая вспышка в далекой галактике оказалась не сверхновой, а уникальным явлением – событием разрыва сверхмассивной черной дырой звезды, которая стала рекордно массивной в такого рода явлениях.

- Физики разработали полностью прямой метод машинного обучения. Этот метод поможет обучать физические большие оптические нейронные сети на месте, без применения сложного моделирования.

- Геологи разобрались в природе объекта, породившего в Мексике кратер Чиксулуб (диаметром около 180 км) и спровоцировавшего мел-палеогеновое вымирание (более 60% существовавших видов животных) около 66 млн лет назад. Этим телом было не ядро кометы, а углеродистый астероид, сформировавшийся за орбитой Юпитера.