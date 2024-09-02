Мосбиржа рассчитывает в 2024 г. преодолеть отметку в 1 квадриллион рублей по объему торгов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа фиксирует растущий тренд по объемам торгов, показатель по итогам 2024 года ожидается выше 1 квадриллиона рублей, сообщил управляющий директор биржи Владимир Крекотень.

"Итоговый объем торгов будет зависеть от множества рыночных факторов, но, думаю, квадриллион превысим. Мы стараемся такие прогнозы не давать, но пока видим, что тренд растущий", - сказал Крекотень журналистам.

Он отметил, что с начала года на фондовый рынок Мосбиржи пришли более 4 млн новых частных инвесторов. "Общее количество частных инвесторов превысило 33 млн и приближается к 34 млн", - добавил Крекотень.

Число активных инвесторов тоже растет, заметил он. "За семь месяцев этого года более 7,8 млн человек заключили сделки на Московской бирже. За весь прошлый год это число составило 7,6 млн человек. И мы очень надеемся, что в обозримой перспективе увидим цифру в 20 млн активных инвесторов на российском рынке", - рассказал Крекотень.

"То же самое мы видим с точки зрения активности корпоративных клиентов: 6,2 тыс. юрлиц совершают сделки через финансовых посредников - брокеров, банки, управляющие компании. И у нас есть мечта, ради которой мы и развиваем свои продукты и сервисы, чтобы таких клиентов стало 14 тыс.", - заключил он.

Управляющий директор по фондовому рынку биржи Борис Блохин добавил, что основную роль на рынке акций продолжают играть физлица, но их доля в объеме торгов немного снизилась. "Если в прошлом году было 80%, то сейчас 75%. Снижается она не за счет того, что физические лица торгуют меньше, а за счет постепенного роста активности иных групп клиентов, в частности, доверительных управляющих, которые теперь занимают 4%, хотя ранее это было в районе 1,5-2%. Индустрия коллективных инвестиций начинает показывать себя уже как существенный игрок на этом рынке", - сказал он.

Большая часть объема торгов приходится на квалифицированных инвесторов - 80%, отметил управляющий директор по фондовому рынку.

Блохин также анонсировал запуск двух новых сервисов для рынка капитала до конца года. "Букбилдер" сделан для того, чтобы собирать предварительный индикативный спрос при размещении облигаций. Обсуждаем, что он может использоваться и для сделок на рынке акций. Но ключевая задача на рынке акций, в отличие от рынка облигаций, это необходимость учета и крайне быстрого исполнения по определенным правилам заявок конечных клиентов, которых может быть десятки и сотни тысяч. Поэтому у всех инвестбанкиров после окончания сбора заявок и перед исполнением абсолютно бессонная ночь: необходимо обсудить аллокации, заявки каких клиентов и как исполнять и т.д. И здесь, безусловно, руками 200-300 тысяч заявок не исполнишь, есть риск человеческой ошибки. Сервис "Смарт-Аллокатор" позволит по принятым заявкам нажатием одной-двух кнопок уже в торговой системе автоматически пакетно исполнить эти тысячи заявок", - рассказал он.

Cовокупный объем торгов на рынках Мосбиржи по итогам 2021 года впервые в истории преодолел отметку в 1 квадриллион рублей, составив 1,01 квадриллиона. В 2022 году объем торгов вырос на 4,6% и достиг 1,1 квадриллиона, в 2023 году - на 24%, до 1,3 квадриллиона рублей.