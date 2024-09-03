Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Китайская ракета вывела на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Чанчжэн-4Б" (Long March-4B) во вторник успешно вывела на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-43 02", сообщил телеканал CGTN.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в 9:22 по пекинскому времени (в 4:22 по московскому времени).

Космические аппараты вышли на заданную орбиту. Они будут использоваться в основном для проведения испытаний новых технологий.

Ракета Long March-4B представляет собой трехступенчатую ракету-носитель. Она способна выводить на орбиту полезную нагрузку массой до 2,5 тонн.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Голландский суд приостановил продажу активов "Газпрома" в Северном море

Голландский суд приостановил продажу активов "Газпрома" в Северном море

Что случилось этой ночью: вторник, 3 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль атаковал ракетные пусковые установки "Хезболлы" в Ливане

Израиль атаковал ракетные пусковые установки "Хезболлы" в Ливане

Что произошло за день: понедельник, 2 сентября

CNN сообщил, что США конфисковали самолет Николаса Мадуро

CNN сообщил, что США конфисковали самолет Николаса Мадуро

Нидерланды выделят Украине более 200 млн евро на защиту энергоинфраструктуры

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Volkswagen задумался о закрытии заводов в Германии

Volkswagen задумался о закрытии заводов в Германии

Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

В Израиле забастовка нарушила авиасообщение, работу банков, ТЦ и транспорта

В Израиле забастовка нарушила авиасообщение, работу банков, ТЦ и транспорта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });