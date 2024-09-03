Китайская ракета вывела на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Чанчжэн-4Б" (Long March-4B) во вторник успешно вывела на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-43 02", сообщил телеканал CGTN.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в 9:22 по пекинскому времени (в 4:22 по московскому времени).

Космические аппараты вышли на заданную орбиту. Они будут использоваться в основном для проведения испытаний новых технологий.

Ракета Long March-4B представляет собой трехступенчатую ракету-носитель. Она способна выводить на орбиту полезную нагрузку массой до 2,5 тонн.