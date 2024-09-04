Число открытых вакансий в США в июле упало до минимума с января 2021 года

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Количество открытых вакансий в США в июле снизилось на 237 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,673 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

Это минимальный уровень с января 2021 года.

В июне, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,91 млн, а не 8,184 млн, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 8,1 млн с предварительно заявленного июньского уровня.

Количество вакансий в госструктурах уровня штатов и ниже (без учета образовательных учреждений) уменьшилось на 101 тыс., в сфере медицины и соцпомощи - на 187 тыс., в транспортно-складской отрасли - на 88 тыс. В то же время выросло число открытых позиций в федеральном правительстве - на 28 тыс., в сфере профессиональных и бизнес-услуг - на 178 тыс.

Количество принятых на работу лиц в июле составило 5,5 млн, число прекративших трудовые отношения с работодателем - 5,4 млн. Оба показателя слабо изменились по сравнению с июнем, отмечается в сообщении Минтруда.

В пятницу ведомство опубликует августовские данные о состоянии рынка труда США. Эксперты в среднем ожидают увеличения числа рабочих мест в стране на 160 тыс. (после повышения на 114 тыс. в июле) и снижения безработицы до 4,2% с 4,3%.