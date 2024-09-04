Поиск

Число открытых вакансий в США в июле упало до минимума с января 2021 года

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Количество открытых вакансий в США в июле снизилось на 237 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,673 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

Это минимальный уровень с января 2021 года.

В июне, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,91 млн, а не 8,184 млн, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 8,1 млн с предварительно заявленного июньского уровня.

Количество вакансий в госструктурах уровня штатов и ниже (без учета образовательных учреждений) уменьшилось на 101 тыс., в сфере медицины и соцпомощи - на 187 тыс., в транспортно-складской отрасли - на 88 тыс. В то же время выросло число открытых позиций в федеральном правительстве - на 28 тыс., в сфере профессиональных и бизнес-услуг - на 178 тыс.

Количество принятых на работу лиц в июле составило 5,5 млн, число прекративших трудовые отношения с работодателем - 5,4 млн. Оба показателя слабо изменились по сравнению с июнем, отмечается в сообщении Минтруда.

В пятницу ведомство опубликует августовские данные о состоянии рынка труда США. Эксперты в среднем ожидают увеличения числа рабочих мест в стране на 160 тыс. (после повышения на 114 тыс. в июле) и снижения безработицы до 4,2% с 4,3%.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сербский вице-премьер заявил, что Белград никогда не введет санкции против РФ

Что случилось этой ночью: среда, 4 сентября

ЦАХАЛ предупредил, что активизация боевых действий в Газе чревата гибелью заложников

Кремль заявил о постоянном повышении вовлеченности США в конфликт вокруг Украины

Кремль заявил о постоянном повышении вовлеченности США в конфликт вокруг Украины

В Кремле считают, что перестановки в правительстве Украины не повлияют на перспективы переговоров

Россия продолжает контакты с Израилем по заложникам в секторе Газа

Минюст США предъявил обвинения шести представителям руководства ХАМАС

Минюст США предъявил обвинения шести представителям руководства ХАМАС

США заявили, что Израиль согласился на частичный вывод войск из Филадельфийского коридора

Что произошло за день: вторник, 3 сентября

Российский турист погиб на тайском курорте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });