Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Древнейший австралопитек из Кении, симбиоз пауков-птицеедов и польза от долгого сна на выходных

Фото: Eamonn M. McCormack/Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Палеоантропологи обнаружили древнейшего известного австралопитека. Окаменелую нижнюю челюсть возрастом около 4,3 млн лет распознали среди находок, сделанных в Кении еще в 2011 году. Таким образом, по мнению ученых, челюсть принадлежала анамскому австралопитеку – самому раннему виду, относящемуся к этому роду – то есть особи, которая жила примерно на 100 тысяч лет раньше, чем все известные на сегодняшний день австралопитеки. Предполагалось, что, возможно, прямыми предшественниками этих гоминин были ардипитеки рамидусы, существовавшие около 4,4 млн лет назад. Но в данном случае нижняя челюсть заметно отличается по своему строению от аналогичной кости ардипитека рамидуса. Вероятно, новая находка подтверждает гипотезу об отсутствии прямой связи между ардипитеками рамидусами и анамскими австралопитеками.

- Китайские ученые выяснили, что долгий сон на выходных снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Как отмечается, дополнительный – компенсаторный –сон снижает риск развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и инсульта. В исследовании использовались данные британского биобанка, в выборку включили более 90 тыс. человек.

- Физики не обнаружили застрявших магнитных монополей в трубе пучка из установки CMS (компактный мюонный соленоид, один из двух больших универсальных детекторов элементарных частиц) на Большом адронном коллайдере. Для этого ученые ее распилили и просканировали в сверхпроводящем квантовом магнитометре. Магнитный монополь – гипотетическая частица, обладающая ненулевым магнитным зарядом – точечный источник радиального магнитного поля. Магнитные монополи до сих пор не встречались ученым в экспериментах, и физики лишь могут ограничить область допустимых параметров этих частиц. На Большом адронном коллайдере ученые также ищут магнитные монополи.

- Оказалось, пауки-птицееды (Theraphosidae) часто делят норы или иные убежища с лягушками, змеями, сенокосцами, термитами. Порой эти пауки уживаются даже с муравьями. Однако, взаимоотношения с последними у них в целом сложные. По мнению зоологов, птицееды могли стать такими волосатыми именно для защиты от кочевых муравьев. Пауки-птицееды – грозные хищники, они охотятся на крупных беспозвоночных и мелких позвоночных из засады и убивают их укусом ядовитых хелицер.

- Астрономы определили, что странное потемнение одной из далеких звезд Млечного Пути, которое будет длиться еще несколько лет, вызвано прохождением по ней кольцеобразного диска. Увидеть подобное событие – большая редкость. Сама звезда обладает массой 4,58 массы Солнца и находится на удалении 9,14 тысячи светового года от Солнца. Диск относится к объекту, который может быть коричневым карликом, обращающимся вокруг звезды на удалении в 13 тысяч астрономических единиц.

- Сатурноподобной экзопланеты K2-399b из "пустыни нептунов" не существует, вместо этого система состоит из трех звезд — пары красных карликов и солнцеподобной звезды. Группа астрономов из Испанского астробиологического центра пришла к такому выводу, основываясь на данных по колебаниям радиальной скорости звезды, полученных тремя спектрографами, а также на основе фотометрических данных с двух наземных телескопов. Это не первая "фальшивая" экзопланета – ранее за прообраз планеты Вулкан принимали проявления активности звезды 40 Эридана. Открытие подчеркивает важность создания универсального протокола подтверждения открытий экзопланет.

- Интенсивность воспалительных реакций в организме напрямую связана с риском сердечно-сосудистых и других заболеваний — а уменьшить ее можно с помощью озеленения местности деревьями и кустарниками. Такой вывод сделали американские ученые после того, как оценили уровень здоровья жителей до и после высадки более восьми тысяч зрелых деревьев и кустов в районах города с низким и средним достатком населения.

- Похоже, что таран зондом DART астероида Диморф породил пару метеорных потоков. И через несколько лет земные наблюдатели смогут увидеть метеоры из частиц с этого астероида. По крайней мере, это предсказывают модели.

- Принцип "публикуйся или умри", действующий в научном сообществе, порождает кучу никому не нужных статей и откровенно сомнительные практики. В материале N+1 рассказывается, почему же ученые не отказываются от него на протяжении десятилетий.