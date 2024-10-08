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Berkshire Hathaway сократила пакет в Bank of America до 10,1%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжила сокращать свой пакет в Bank of America Corp., сообщает MarketWatch.

3, 4 и 7 октября Berkshire продала 9,6 млн акций банка на общую сумму около $383 млн, говорится в документах, направленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Сейчас инвестфирме принадлежит около 784,5 млн бумаг BofA. Таким образом, доля Berkshire в банке составляет 10,1%.

Berkshire обязана раскрывать данные о продаже бумаг в течение короткого времени до тех пор, пока ее доля в банке превышает 10% (около 776 млн акций), отмечает MarketWatch.

Berkshire продавала акции BofA последние 15 торговых сессий подряд. Снижать свою долю в банке инвестфирма начала в середине июля, с тех пор ее пакет сократился более чем на 20%.

С начала 2024 года капитализация Bank of America выросла на 18,7% (до $310 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 19,4%.

Berkshire Hathaway Bank of America SEC США Уоррен Баффет
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