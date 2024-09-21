При пожаре на АЗС в Ставропольском крае пострадал человек

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на автозаправочной станции около села Журавское Новоселицкого округа в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

В свою очередь глава Новоселицкого округа Виктор Фетисов сообщает, что АЗС горит на автодороге Александровское-Новоселицкое-Буденновск, в районе поворота на село Журавское.

"По предварительным данным, загорелся бензовоз. (...) Есть информация о пострадавшем, ему в данный момент оказывается вся необходимая помощь. Состояние пострадавшего стабильное", - написал Фетисов в своем телеграм-канале.

Он рекомендовал водителям быть внимательными, поскольку на данном участке автодороги возможны затруднения и задержки.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что пожар вспыхнул во время слива топлива из автоцистерны в емкости АЗС.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону "Интерфаксу" сообщили, что пожарные ликвидируют возгорание бензовоза возле автозаправочной станции в Ставропольском крае, пожар локализован.