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Пожар на АЗС в Ставропольском крае ликвидирован

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на автозаправочной станции в Новоселицком округе Ставропольского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"В 00:53 объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером на автодороге Новоселицкое - Александровское загорелся бензовоз на автозаправочной станции. В результате пожара пострадали водитель транспортного средства и оператор станции, были госпитализированы с ожогами. Огнем повреждены два легковых автомобиля и квадроцикл.

В СУ СКР по региону в связи с произошедшим проводится проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать вспышка паров топлива на бензовозе.

ГУ МЧС РФ Ставропольский край
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