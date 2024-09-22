Пожар на АЗС в Ставропольском крае ликвидирован

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на автозаправочной станции в Новоселицком округе Ставропольского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"В 00:53 объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером на автодороге Новоселицкое - Александровское загорелся бензовоз на автозаправочной станции. В результате пожара пострадали водитель транспортного средства и оператор станции, были госпитализированы с ожогами. Огнем повреждены два легковых автомобиля и квадроцикл.

В СУ СКР по региону в связи с произошедшим проводится проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать вспышка паров топлива на бензовозе.