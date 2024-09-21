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Харрис согласилась на предложение CNN о дебатах с Трампом

Харрис согласилась на предложение CNN о дебатах с Трампом
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис приняла приглашение CNN о проведении повторных дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

"Вице-президент Харрис готова к еще одной возможности выступить на одной сцене с Дональдом Трампом и приняла приглашение CNN на дебаты 23 октября", - говорится в заявлении, распространенном предвыборным штабом Харрис.

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"У Дональда Трампа не должно возникнуть проблем с согласием на эти дебаты. Они пройдут в том же формате и обстановке, в которых проходили дебаты на CNN в июне (против Джо Байдена - ИФ), в которых Трамп участвовал и, по его словам, победил", - добавляется в релизе.

В свою очередь CNN подтвердил, что как Харрис, так и Трамп получили от телеканала предложение провести в октябре еще одни дебаты. Предвыборный штаб Трампа на предложение пока не отреагировал.

Согласно предложению CNN, дебаты продлятся 1,5 часа. В их ходе Трамп и Харрис будут отвечать на вопросы модераторов, зрителей в студии не будет.

Трамп и тогда еще претендовавший на переизбрание Джо Байден договорились о проведении двух дебатов, первые из которых состоялись 27 июня.

Провальное выступление Байдена на июньских дебатах вызвало призывы демократов к нему отказаться от участия в выборах, что он и сделал.

В ночь на 11 сентября на телеканале ABC News состоялись дебаты Трампа и Харрис. По итогам дебатов как Трамп, так и Харрис заявили о своей победе.

В прошлый четверг Трамп заявил, что не собирается участвовать в еще одних дебатах с Харрис.

"Сначала я провел дебаты с президентом Джо Байденом, потом с "товарищем Камалой". Третьих дебатов не будет", - отметил Трамп.

Харрис же заявила о необходимости проведения еще одних дебатов.

Джо Байден Камала Харрис Дональд Трамп
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