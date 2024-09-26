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Northrop Grumman начала работы по созданию перехватчика гиперзвуковых ракет

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Корпорация Northrop Grumman во взаимодействии с Агентством противоракетной обороны США начинает работы по созданию перехватчика гиперзвуковых ракет, сообщается на ее сайте.

В рамках программы Glide Phase Interceptor (GPI) предполагается создать ракету для перехвата планирующего гиперзвукового блока.

Как указывается в сообщении корпорации, это будет "первой в своем роде защитной мерой противодействия гиперзвуковым ракетным угрозам".

В нем отмечается, что трехлетние разработки корпорации привели к созданию инновационной конструкции, способной противостоять существующим и новым гиперзвуковым угрозам.

Этими противоракетами предполагается оснастить наземные и корабельные системы ПРО Aegis.

Корпорация планирует продолжить совершенствовать предварительный проект GPI, продемонстрирует производительность системы в гиперзвуковых средах до проведения предварительного обзора проекта, а затем проведет летные испытания.

Northrop Grumman США
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