Northrop Grumman начала работы по созданию перехватчика гиперзвуковых ракет

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Корпорация Northrop Grumman во взаимодействии с Агентством противоракетной обороны США начинает работы по созданию перехватчика гиперзвуковых ракет, сообщается на ее сайте.

В рамках программы Glide Phase Interceptor (GPI) предполагается создать ракету для перехвата планирующего гиперзвукового блока.

Как указывается в сообщении корпорации, это будет "первой в своем роде защитной мерой противодействия гиперзвуковым ракетным угрозам".

В нем отмечается, что трехлетние разработки корпорации привели к созданию инновационной конструкции, способной противостоять существующим и новым гиперзвуковым угрозам.

Этими противоракетами предполагается оснастить наземные и корабельные системы ПРО Aegis.

Корпорация планирует продолжить совершенствовать предварительный проект GPI, продемонстрирует производительность системы в гиперзвуковых средах до проведения предварительного обзора проекта, а затем проведет летные испытания.