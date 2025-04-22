Поиск

Northrop Grumman сократила квартальную чистую прибыль и выручку

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американская оборонная корпорация Northrop Grumman Corp. сократила чистую прибыль и выручку в первом квартале сильнее ожиданий аналитиков, ухудшила годовой прогноз скорректированной прибыли.

В январе-марте 2025 года чистая прибыль компании составила $481 млн, или $3,32 в расчете на акцию, по сравнению с $944 млн, или $6,32 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

В первом квартале компания списала убыток в размере $477 млн ($397 млн после выплаты налогов, или $2,74 в расчете на акцию), связанный с ростом издержек в результате изменения производственного процесса и переоценкой стоимости и объема закупок.

Выручка Northrop уменьшилась на 7%, до $9,47 млрд.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал скорректированную прибыль на уровне $6,25 на акцию при выручке в $9,92 млрд.

Выручка подразделения оборонных систем увеличилась на 4%, ракетных систем - на 6%, выручка авиационного подразделения сократилась на 8%, а подразделения космических разработок - на 18%.

Объем заказов на конец первого квартала составлял $92,8 млрд.

Компания понизила прогноз скорректированной прибыли на 2025 год до $24,95-25,35 в расчете на акцию, тогда как раньше оценивала прибыль в $27,85-28,25 на акцию.

С начала года капитализация Northrop повысилась на 13,2%, до $76,59 млрд.

Northrop Grumman США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" представил новый трубопроводный проект

"Газпром" представил новый трубопроводный проект

"Мосбиржа" возобновит торги на срочном рынке в 14:20

Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2024 год в 34,84 руб./акция

Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2024 год в 34,84 руб./акция

"Мосбиржа" приостановила торги на срочном рынке

Цена золота обновила рекорд, превысив отметку $3500 за унцию

Хуснуллин рассказал, как снизить затраты на ЖКХ на 20%

Хуснуллин рассказал, как снизить затраты на ЖКХ на 20%

Переговоры Таиланда с США по пошлинам отложили по просьбе Вашингтона

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6238 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });