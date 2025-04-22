Northrop Grumman сократила квартальную чистую прибыль и выручку

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американская оборонная корпорация Northrop Grumman Corp. сократила чистую прибыль и выручку в первом квартале сильнее ожиданий аналитиков, ухудшила годовой прогноз скорректированной прибыли.

В январе-марте 2025 года чистая прибыль компании составила $481 млн, или $3,32 в расчете на акцию, по сравнению с $944 млн, или $6,32 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

В первом квартале компания списала убыток в размере $477 млн ($397 млн после выплаты налогов, или $2,74 в расчете на акцию), связанный с ростом издержек в результате изменения производственного процесса и переоценкой стоимости и объема закупок.

Выручка Northrop уменьшилась на 7%, до $9,47 млрд.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал скорректированную прибыль на уровне $6,25 на акцию при выручке в $9,92 млрд.

Выручка подразделения оборонных систем увеличилась на 4%, ракетных систем - на 6%, выручка авиационного подразделения сократилась на 8%, а подразделения космических разработок - на 18%.

Объем заказов на конец первого квартала составлял $92,8 млрд.

Компания понизила прогноз скорректированной прибыли на 2025 год до $24,95-25,35 в расчете на акцию, тогда как раньше оценивала прибыль в $27,85-28,25 на акцию.

С начала года капитализация Northrop повысилась на 13,2%, до $76,59 млрд.