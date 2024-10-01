Число открытых вакансий в США в августе неожиданно выросло впервые за 3 месяца

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Количество открытых вакансий в США в августе неожиданно увеличилось впервые за три месяца.

Показатель повысился на 329 тыс. относительно предыдущего месяца и составил 8,04 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

В июле, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,711 млн, а не 7,673 млн, как было объявлено ранее. Это было минимальным уровнем за 3,5 года.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 7,655 млн с предварительно заявленного июльского уровня.

Число вакансий в госструктурах уровня штатов и ниже (без учета образовательных учреждений) в августе выросло на 78 тыс., в строительной отрасли - на 138 тыс., в транспортно-складской сфере – на 77 тыс., в секторе профессиональных и бизнес-услуг – на 65 тыс. При этом количество открытых позиций в федеральном правительстве снизилось на 3 тыс.

Количество принятых на работу лиц составило 5,3 млн, число прекративших трудовые отношения с работодателем - 5 млн. Оба показателя слабо изменились по сравнению с июлем, отмечается в сообщении Минтруда.