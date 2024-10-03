Блинкен обсудил с новым генсеком НАТО поддержку Украины

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и вступивший в должность генерального секретаря НАТО Марк Рютте обсудили в телефонном разговоре важность незамедлительной помощи Украине, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

"Блинкен и генеральный секретарь Рютте обсудили вопросы, касающиеся немедленной и непрекращающееся поддержки Украины, в том числе реализации программы НАТО по помощи в области безопасности и обучения", - говорится в релизе Госдепартамента США.

В нем отмечается, что Блинкен и Рютте также обсудили углубление сотрудничества НАТО со странами-партнерами, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе и с соседями блока "на Юге".

Собеседники "подчеркнули важность незаменимых трансатлантических связей НАТО для обеспечения безопасности".