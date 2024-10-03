Новый генсек НАТО прибыл на Украину

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте отправился на Украину с необъявленным визитом, сообщает в четверг Associated Press.

"Новый генсек НАТО посещает Украину в ходе первой поездки после вступления в должность и обещаний поддерживать Киев", - информирует агентство.

Во вторник в штаб-квартире НАТО состоялась передача Рютте полномочий от предыдущего генсека организации Йенса Столтенберга. Рютте пообещал и дальше реализовывать курс, которого придерживался Столтенберг.