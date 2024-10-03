Поиск

Новый генсек НАТО прибыл на Украину

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте отправился на Украину с необъявленным визитом, сообщает в четверг Associated Press.

"Новый генсек НАТО посещает Украину в ходе первой поездки после вступления в должность и обещаний поддерживать Киев", - информирует агентство.

Во вторник в штаб-квартире НАТО состоялась передача Рютте полномочий от предыдущего генсека организации Йенса Столтенберга. Рютте пообещал и дальше реализовывать курс, которого придерживался Столтенберг.

Марк Рютте НАТО Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самолет МЧС РФ эвакуировал из Ливана 60 российских граждан

Обострение палестино-израильского конфликта

Хасана Насраллу похоронят 4 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль заявил США, что не видит нужды в немедленном ответном ударе по Ирану

Что случилось этой ночью: четверг, 3 октября

Фондовые индексы США незначительно выросли по итогам торгов

Фондовые индексы США незначительно выросли по итогам торгов
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес удары по западным районам Сирии

Обострение палестино-израильского конфликта

Не менее двух человек погибли в результате удара Израиля в центре Бейрута

Не менее двух человек погибли в результате удара Израиля в центре Бейрута

Трамп после дебатов кандидатов в вице-президенты заявил, что не ошибся с выбором Вэнса

Трамп после дебатов кандидатов в вице-президенты заявил, что не ошибся с выбором Вэнса
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС взял на себя ответственность за нападение в Яффе

ХАМАС взял на себя ответственность за нападение в Яффе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });