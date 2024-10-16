Глобальные продажи Stellantis в III квартале упали на 20%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Автомобильный концерн Stellantis NV зафиксировал 20%-е снижение продаж в третьем квартале.

В минувшем квартале Stellantis начал принимать меры для сокращения избыточных запасов продукции в США. Кроме того, негативное влияние на его результаты оказала отсрочка запуска новых моделей.

Как говорится в сообщении Stellantis, его продажи в минувшем квартале составили 1,15 млн автомобилей против 1,43 млн автомобилей годом ранее.

Продажи в Северной Америке упали на 36% до 299 тыс. единиц. При этом, доля Stellantis на рынке США выросла с 7,2% в июле до 8% на конец сентября.

В Европе продажи автопроизводителя в третьем квартале сократились на 17% до 496 тыс. автомобилей. Несмотря на это, Stellantis отмечает высокий спрос на свои новые модели. Заказы на автомобили Citroen C3 и Peugeot 3008 достигли 50 тыс. и 80 тыс. соответственно, отмечается в пресс-релизе.

Продажи Stellantis в странах Южной Америки выросли на 14%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – уменьшились на 30%.

Акции Stellantis теряют в цене 0,7% на торгах в Милане в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 43,7%.