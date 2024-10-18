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Работники автомобильной отрасли Италии проводят забастовку впервые за 20 лет

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Работники автомобильного сектора Италии в пятницу проводят общенациональную забастовку впервые за 20 лет.

В акции, организованной тремя основными профсоюзами, которые объединяют работников отрасли, принимает участие не менее 2 тыс. человек.

Забастовка проводится на фоне растущих противоречий между Stellantis и правительством Италии, обвиняющим автоконцерн в переносе предприятий по сборке автомобилей в страны с более дешевым производством, пишет Market Watch.

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Stellantis, созданный за счет объединения Fiat-Chrysler и PSA Peugeot в 2021 году, резко сократил выпуск автомобилей на большинстве своих заводов в Италии в первом полугодии 2024 года. За последние 17 лет, производство компаний автоконцерна в стране упало почти на 70%.

CEO Stellantis Карлос Таварес недавно дал понять, что автопроизводитель, возможно, будет вынужден закрыть некоторые из предприятий в Италии в условиях высокой конкуренции в секторе со стороны Китая. Он не исключил возможности сокращения рабочих мест, подчеркнув необходимость принятия властями страны дополнительных мер для стимулирования спроса на электромобили. Таварес отметил, что действующие в Евросоюзе правила относительно объемов выбросов повышают расходы автопроизводителей.

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"Автомобильная отрасль Италии не сможет выжить, если объемы производства автомобилей будут столь низкими, - заявил глава профсоюза Anfia в интервью агентству Bloomberg перед началом акции в Риме в пятницу. - Под угрозой также находятся многие небольшие поставщики автокомпонентов в стране".

В конце сентября Stellantis предупредил, что его свободный денежный поток в этом году будет отрицательным и может достигнуть минус 10 млрд евро, в частности, из-за ухудшения рентабельности операций.

Автоконцерну принадлежат такие итальянские автомобильные бренды как Fiat, Maserati и Alfa Romeo.

Италия Stellantis
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