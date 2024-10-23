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Премьер Британии отрицает вмешательство лейбористов в предвыборную борьбу в США

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Британский премьер Кир Стармер в среду отверг утверждения предвыборного штаба американского экс-президента Дональда Трампа, что возглавляемая Стармером Лейбористская партия вмешивается в предвыборную борьбу в США.

"Это обычная практика среди активистов всех политических взглядов со всего мира - поработать волонтерами на выборах в США", - приводит Associated Press (AP) слова премьера.

Он подчеркнул, что все такие активисты от Лейбористской партии делают это за свой счет. "То же, что они делали на предыдущих выборах, они делают и на этих", - разъяснил Стармер.

Премьер выразил уверенность, что это тема не повлияет на отношения, которые он пытается выстроить с Трампом. Стармер заверил, что будет работать с новым американским лидером, независимо от того, кого выберут граждане США.

По данным AP, ранее штаб Трампа направил жалобу в Федеральную избирательную комиссию США против Лейбористской партии и штаба вице-президента США Камалы Харрис с обвинениями во вмешательстве иностранных сил в выборы и в получении от них взносов на предвыборную кампанию Харрис.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

США Дональд Трамп Лейбористская партия Камала Харрис Кир Стармер Великобритания
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