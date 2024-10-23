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Экипаж Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" покинул МКС перед расстыковкой

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Экипаж корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина в среду перешел на его борт перед предстоящей отстыковкой от Международной космической станцией (МКС) для возвращения на Землю, сообщило во вторник NASA.

Люки между МКС и кораблем закрыты, сообщило агентство.

Расстыковка должна состояться в среду в 17:05 по времени Восточного побережья США (в четверг в 00:05 по Москве). Мягкое приводнение спускаемой капсулы в районе Мексиканского залива у берегов Флориды должно произойти 25 октября в 03:29 по времени Восточного побережья США (в 10:29 по Москве).

В состав международного экипажа миссии Crew-8, помимо Гребенкина, входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они находятся на станции с начала марта.

Расстыковка корабля с МКС, которая должна была состояться еще 8 октября, переносилась девять раз из-за ураганов в районе Мексиканского залива.

NASA SpaceX Мексика Crew Dragon Роскосмос США
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