Поиск

Финляндия окончательно закрыла два КПП на границе с РФ

Финляндия окончательно закрыла два КПП на границе с РФ
Фото: IMAGO/Lehtikuva/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Не работающие в течение нескольких лет КПП "Инари" и "Париккала" на финско-российской границе окончательно закрылись, сообщает в четверг издание Yle со ссылкой на погранслужбу Финляндии.

"Временные пограничные пункты пропуска, расположенные в Париккала и Лиекса, закрыты", - информирует издание.

Движение в пропускном пункте "Париккала" было остановлено в 2022 году, а в "Инари", который находится в городе Лиекса - в 2021 году.

При этом в пограничной охране Финляндии заявили, что открытие этих пропускных пунктов возможно в будущем, если Москва и Хельсинки достигнут соответствующего соглашения.

Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Европарламент присудил премию Сахарова венесуэльским оппозиционерам

Власти Франции хотят брать плату с туристов за вход в собор Парижской Богоматери

Власти Франции хотят брать плату с туристов за вход в собор Парижской Богоматери

КНДР в очередной раз запустила в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором

Работники Boeing отклонили соглашение компании с лидерами профсоюза

Что случилось этой ночью: четверг, 24 октября

Конгрессмен США настаивает на принятии "военных мер" в ответ на возможную отправку военных КНДР в РФ

Конгрессмен США настаивает на принятии "военных мер" в ответ на возможную отправку военных КНДР в РФ

Снижение Dow Jones в среду было максимальным за семь недель

Обострение палестино-израильского конфликта

Минимум один человек погиб из-за ударов Израиля по пригородам Бейрута

Минимум один человек погиб из-за ударов Израиля по пригородам Бейрута

Турция уничтожила 32 объекта Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отстыковался от МКС

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });