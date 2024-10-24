Финляндия окончательно закрыла два КПП на границе с РФ

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Не работающие в течение нескольких лет КПП "Инари" и "Париккала" на финско-российской границе окончательно закрылись, сообщает в четверг издание Yle со ссылкой на погранслужбу Финляндии.

"Временные пограничные пункты пропуска, расположенные в Париккала и Лиекса, закрыты", - информирует издание.

Движение в пропускном пункте "Париккала" было остановлено в 2022 году, а в "Инари", который находится в городе Лиекса - в 2021 году.

При этом в пограничной охране Финляндии заявили, что открытие этих пропускных пунктов возможно в будущем, если Москва и Хельсинки достигнут соответствующего соглашения.