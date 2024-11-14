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Глава МВД Финляндии не видит предпосылок для открытия границы с Россией

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что ее ведомство постоянно оценивает ситуацию на границе с Россией и пока не видит предпосылок для открытия границы. Об этом сообщает Yle.

"Ситуация оценивается постоянно, и на основе оценки рисков мы принимаем решения. Сейчас нет предпосылок для открытия границы", - сказала она.

5 ноября Ilta-Sanomat написала, что власти Финляндии могут в качестве эксперимента без предварительных объявлений открыть один из КПП на границе с Россией зимой, когда приток мигрантов из третьих стран сократится из-за холодов.

Комментируя подобные сообщения, министр сказала, что решения, связанные с границей, не зависят от погодных условий или времени года.

"Они основываются на оценке рисков. Я не могу сказать, что мы сделаем что-то предстоящей зимой или весной", - отметила она.

Рантанен сказала, что пограничная охрана продолжает сотрудничество с российскими коллегами касательнo практических и повседневных аспектов границы, "одна из встреч пройдет еще в этом году".

"Однако взаимодействие чиновников никак не связано с вопросом открытия границы, который решается на уровне правительства", - подчеркнула глава МВД.

Финляндия решением правительства в 2023 году закрыла границу, мотивируя это массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран, она рассматривает это как "гибридные атаки" со стороны России и угрозу безопасности.

МВД Финляндия Мари Рантанен
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