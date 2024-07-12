Погранслужба Финляндии не исключает открытия границы с Россией через какое-то время

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Финско-российская граница может открыться через определенный промежуток времени, сообщили порталу Yle в погранслужбе Финляндии.

"Через определенный промежуток времени можно будет открыть посты пограничного контроля, а это значит, что восточная граница может быть вновь открыта для движения", - сказали начальник юридического отдела пограничной охраны Финляндии Санна Пало и председатель профсоюза пограничников Эркки Хирвонсало.

Так они прокомментировали принятый парламентом закон о пограничной безопасности, который также называют законом о депортации. Закон позволит депортировать прибывающих из России в Финляндию нелегалов обратно, даже если Россия не захочет их принимать.

По словам Хирвонсало, основная цель закона - не допустить незаконного въезда в страну. "Но на данный момент нет перспектив использовать его немедленно", - отметил он.

В будущем пограничники должны будут классифицировать прибывающих: оценить их возраст, болезни, инвалидность или то, преследуется ли человек в России, и, следовательно, имеет ли право ходатайствовать о предоставлении убежища, отметили эксперты.

"В какой-то момент мы должны начать принимать заявления о предоставлении убежища в связи с болезнями и оказывать гуманитарную помощь", - говорит Хирвонсало.

"Но если все же в Финляндию въехало лицо, используемое для инструментального (так здесь называют организованное извне массовое незаконное перемещение людей) въезда, его или ее возможное выдворение из страны будет происходить либо через пограничный пост на восточной границе, либо через аэропорт Хельсинки", - говорит Хирвонсало.

"Если прибудут сотни или тысячи людей, мы готовы справиться с большими массами. Однако применение огнестрельного оружия или угроза применения оружия не являются частью деятельности финских властей", - добавил он.

По словам Пало, в законе есть раздел относительно ситуаций с использованием силы. "Но идея ясна: их предотвращение является приоритетной задачей. С заграждениями, барьерными устройствами и временными барьерами. В настоящее время ведется строительство барьерного ограждения", - добавил он.

Власти Финляндии в 2023 году не раз принимали решения закрывать пассажирские переходы на восточной границе, а в ноябре закрыли все восемь. В 2024 году правительство продлило это ограничение на неопределенный срок. Это решение в Хельсинки объясняют якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. Они рассматривают это как "гибридные атаки" со стороны России и угрозу безопасности. Россия отвергает эти обвинения.

В начале апреля правительство сообщило, что оставит закрытой границу с Россией "вплоть до дальнейшего уведомления".

Правительство Финляндии рассчитывает, что новый закон станет инструментом противодействия организованному, как считают в Хельсинки, со стороны России притоку беженцев из третьих стран.

"Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу (...). Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие", - заявлял ранее премьер-министр Петтери Орпо.