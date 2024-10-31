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Норвегия выделит Украине $118 млн на содержание истребителей F-16

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам объявил о выделении Киеву $118 млн на поддержание боеспособности истребителей F-16, говорится в пресс-релизе норвежского правительства.

"Министр Грам посетил украинский портовый город Одессу 29-30 октября. В ходе визита он заявил, что Норвегия увеличит поддержку ВВС Украины, направив дополнительно $118,4 млн, которые в числе прочего пойдут на приобретение вооружений и запчастей для F-16", - отмечается в заявлении.

В пресс-релизе напоминается, что Осло собирается поставить Украине шесть единиц F-16 в 2024-2025 годах и помогает с тренировками украинских пилотов в Дании.

Кроме того, министр отметил, что Норвегия передаст Украине 130 надувных лодок, причем первые поставки уже осуществили.

В сентябре власти Норвегии продлили период предоставления ежегодной помощи Украине до 2030 года и будут направлять на данные цели каждый год дополнительно $475 млн. Таким образом, общая помощь Норвегии Киеву до 2030 года возросла с ожидавшихся $7,1 млрд до $12,8 млрд.

Норвегия F-16 Украина
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