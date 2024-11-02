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Более 10 человек пострадали при обстреле центрального округа Израиля

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В результате ракетного обстрела в центре города Тира пострадали 11 человек, сообщает израильская национальная медицинская служба "Маген Давид Адом".

По данным службы скорой помощи, три человека получили ранения средней тяжести, остальные восемь - легкие.

Как сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram, сирены сработали в ряде районов в центральной части Израиля в субботу утром.

Сирены звучали в Герцлии, Раанане, Кфар-Сабе и Тире.

ЦАХАЛ сообщает, что три ракеты были запущены с территории Ливана в сторону Израиля: две были перехвачены, одна ракета попала на территорию Израиля.

Ливан ЦАХАЛ Израиль
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