Более 10 человек пострадали при обстреле центрального округа Израиля

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В результате ракетного обстрела в центре города Тира пострадали 11 человек, сообщает израильская национальная медицинская служба "Маген Давид Адом".

По данным службы скорой помощи, три человека получили ранения средней тяжести, остальные восемь - легкие.

Как сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram, сирены сработали в ряде районов в центральной части Израиля в субботу утром.

Сирены звучали в Герцлии, Раанане, Кфар-Сабе и Тире.

ЦАХАЛ сообщает, что три ракеты были запущены с территории Ливана в сторону Израиля: две были перехвачены, одна ракета попала на территорию Израиля.