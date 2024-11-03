Санду проголосовала во втором туре выборов президента Молдавии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат на пост президента Молдавии, действующий президент Майя Санду приняла участие в голосовании во втором туре президентских выборов.

"Сегодня больше, чем когда-либо мы должны быть едины, чтобы сохранить мир, защитить свой голос, независимость страны", - заявила Санду.

В воскресенье проходит второй тур выборов президента Молдавии. В первом туре голосования 20 октября Санду набрала 42,49%, а бывший генеральный прокурор Александр Стояногло - 25,95%.