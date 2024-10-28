Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новое самое большое простое число, охота питона на утконоса и говяжий фарш vs соевые альтернативы

Фото: Mert Alper Dervis/Anadolu via Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- "Джеймс Уэбб" нашел хорошего кандидата в "паровой мир" в виде субнептуна GJ 9827d. Его атмосфера богата водой в разных фазах и металлами и могла потерять водород в прошлом, например из-за взаимодействия магмы, океана и атмосферы. Массовая доля воды на экзопланете может составлять от 20 до 40% общей массы. Субнептуны – экзопланеты радиусом более 1,6-2 радиусов Земли, но меньше радиуса Нептуна, и обладают низкой объемной плотностью.

- Клинические испытания, при которых пациенты с большой депрессией самостоятельно проводили себе стимуляцию мозга слабым постоянным током в домашних условиях под удаленным надзором медперсонала, показали хорошие результаты. Перед началом и в течение терапии пациентов консультировали психиатры по видеосвязи. Переносимость терапии в целом была хорошей, а серьезных физических и психических осложнений зарегистрировано не было.

- Если кошка не отзывается, когда вы ее зовете – скорее всего, она просто не хочет. Ученые выяснили, что кошки довольно быстро связывают произвольные слова с объектами даже без подкрепления. Большинству кошек потребовалось около четырех обучающих испытаний по девять секунд, чтобы сформировать ассоциации. Детям в предыдущих испытаниях требовалось больше времени – четыре тренировки по 20 секунд. Некоторые животные способны понимать человеческую речь, то есть связывать произвольные слова с их значением. Наглядно это демонстрируют животные-компаньоны – собаки и кошки. Они способны усваивать ассоциации между словами и действиями или объектами, и иногда даже без подкрепления. По мнению ученых, способность быстро ассоциировать слова с объектами могла развиться у кошек в процессе самоодомашнивания, однако нужны дополнительные исследования, чтобы это подтвердить.

- Женщине, изображенной на фреске Микеланджело из Сикстинской капеллы "Всемирный потоп", поставили диагноз рака груди. Причем художник, вероятно, изобразил его намеренно как аллегорию наказания за грехи. При росписи капеллы итальянский живописец не пользовался живыми моделями, и на фресках нет изображений реальных людей. Известно, что в юности художник ассистировал при вскрытиях, он был знаком с различными размерами и морфологией этого органа и использовал эти знания при создании женских персонажей.

- Американец Люк Дюран обнаружил новое самое большое простое число. Им оказалось 2 в степени 136279841 минус единица (2136279841-1). Для его записи в десятичной форме потребуется более 41 млн знаков, а точнее 41 024320 цифр. Это на 16 млн больше, чем у предыдущего рекордсмена.

- Для синтеза мышечного белка говядина оказалась значительно эффективнее соевых заменителей мяса. Ее было нужно вдвое меньше, чем сои, и она обеспечивала аналогичный эффект при меньшей калорийности порции. Употребление 110-граммовой говяжьей котлеты, как и двух соевых такой же массы, стимулирует синтез мышечного белка. При этом общая калорийность такой порции говядины значительно меньше, чем двойной порции сои – 279 против 462 килокалорий, отметили авторы работы.

- Два австралийских ботаника-любителя искали в лесу редкие растения, а нашли коврового питона, который убил утконоса и пытался его съесть. Змея удерживала в пасти переднюю левую лапу утконоса, частично погруженного в воду под камнем. Удалось ли питону проглотить добычу, осталось неизвестным. Тем не менее это первое документальное подтверждение охоты питонов на утконосов. По мнению специалистов, намного большую угрозу для этих однопроходных представляют белобрюхие орланы и другие хищные птицы, крупные рыбы и крокодилы, а также инвазивные лисицы и кошки.

- Немецкие врачи обнаружили, что нескольким пациентам пересадили протезы клапанов сердца, зараженные нетуберкулезными микобактериями Mycobacterium chelonae. Как показало расследование, все протезы были произведены одной канадской компанией – BioIntegral Surgical. Нетуберкулезные микобактерии редко становятся возбудителями инфекционного эндокардита. При этом их сложно обнаружить стандартными бактериологическими методами. В основном, заражение происходит при использовании аппаратов регуляции температуры тела во время операции, а также во время сердечно-сосудистых операций.

- В начале октября консорциум FlyWire впервые представил полный коннектом мозга взрослого насекомого – плодовой мухи. В этой статье предлагается внимательно поизучать, как устроен мозг мухи, и узнать заодно, где в нем расположены нейроны Болта и нейроны лунной походки.

- Что было первым: хорошая экономика или институты, которые ее поддерживают? Институты – так считают Дарон Аджемоглу, Джеймс Робинсон и Саймон Джонсон, лауреаты Нобелевской премии по экономике этого года. В этом материале можно узнать, почему эта идея заслужила награду.

- Большие языковые модели учатся на текстовых данных – и проблема в том, что скоро им, кажется, не на чем будет учиться – обучающие датасеты почти на исходе. N+1 разбирался, так ли серьезна проблема недостатка данных и вырождения языковых моделей.