Штаб Харрис привлекает знаменитостей, чтобы удержать студентов в очередях избирателей

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники штаба кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис привлекают знаменитостей, чтобы удержать студентов в длинных очередях к избирательным участкам, сообщил телеканал CNN.

Так, в рамках этой кампании актер Пол Радд "был задействован" в Филадельфии. Знаменитости были также привлечены к посещению студенческих кампусов в университетах Пенсильвании, Северной Каролины, Висконсина, Лас-Вегаса.

Участники этой кампании подтвердили, что наблюдают длинные очереди, в результате желающим проголосовать студентам приходится ждать часами.

Ранее СМИ, анализируя предполагаемый электорат Харрис и ее оппонента республиканца Дональда Трампа, сообщали, что демократы рассчитывают на поддержку молодого поколения.