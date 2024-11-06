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Трамп уверен, что победа в Пенсильвании обеспечит ему президентский пост

Экс-президент лидирует в 11 штатах, Харрис - в девяти

Трамп уверен, что победа в Пенсильвании обеспечит ему президентский пост
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что победа в штате Пенсильвания на проходящих в стране президентских выборах обеспечит ему победу в масштабе всей страны.

"Мы выиграем Пенсильванию - мы выиграем всю сделку", - сказал Трамп в ходе радиошоу в Филадельфии.

Он призвал сторонников-республиканцев принять активное участие в голосовании и подчеркнул: "Мы собираемся сделать эту страну еще более великой, чем когда-либо прежде, но вы должны оставаться в рамках. И не позволяйте им тормозить вас. У вас есть абсолютное законное право проголосовать, потому что, если мы победим в Пенсильвании, если мы победим в старом добром Содружестве, мы выиграем все. Мы выиграем все".

Он вместе с тем отметил, что "большой вопрос" в том, сможет ли он заручиться большей поддержкой в Филадельфии, которая была оплотом демократов, отмечает CNN.

Пенсильвания считается одним из "колеблющихся" штатов, к ним относятся также Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, и Висконсин.

Тем временем, по оценкам Associated Press, Трамп лидирует на выборах в 11 штатах, его соперница вице-президент Камала Харрис - в девяти.

Согласно прогнозам, на данный момент Трамп побеждает в штатах Флорида, Оклахома, Миссури, Теннеси, Алабама, Южная Каролина, Миссисипи, Арканзас. Ранее сообщалось, о лидерстве Трампа в штатах Западная Вирджиния, Индиана и Кентукки.

При этом Харрис опережает Трампа в округе Колумбия, штатах Мэрилэнд, Массачуссетс, Коннектикут, Нью-Джерси, Делавэр, Иллинойс и Род-Айленд. Ранее сообщалось о ее победе в штате Вермонт.

США выборы президента Дональд Трамп Пенсильвания
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