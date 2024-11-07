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Страны Балтии провели учения ВМС по программе НАТО

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В литовской акватории Балтийского моря прошли совместные тактические учения военно-морских сил Литвы, Латвии и Эстонии, сообщила в четверг пресс-служба министерства национальной обороны Литвы.

"Состоялись международные учения тактического/оперативного уровня Baltic Fortress 2024 ("Балтийская крепость 2024"), организованные Военно-морскими силами Вооруженных сил Литвы при поддержке группы Центра компетенции НАТО по прибрежным и мелководным операциям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "учения этого года уникальны тем, что впервые задачи выполнялись с использованием системы компьютерного моделирования НАТО".

В учениях приняли участие военно-морские силы Литвы, Латвии и Эстонии, а также Высшее Балтийское региональное командование (Combined Task Force Baltics), возглавляющее военно-морские силы региона Балтийского моря.

НАТО Литва Латвия Эстония Балтийское море
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