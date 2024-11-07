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Пентагон заверил, что военные США обеспечат спокойную передачу власти в стране

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США гарантируют, что переход власти в стране к следующей администрации по итогам выборов 5 ноября пройдет гладко, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Пентагон сделает переход полномочий к предстоящей администрации Дональда Трампа спокойным, упорядоченным и профессиональным", - цитирует CNN выдержки из обращения Остина к ВС США.

Он подчеркнул, что войска, как и всегда, будут ждать указаний нового верховного главнокомандующего и будут выполнять законные приказы от гражданских лиц. В то же время Остин подчеркнул, что американские военные будут находиться вне политики и продолжат защищать Конституцию США.

CNN напоминает, что ранее Трамп выдвигал предложения задействовать военных для усмирения возможных беспорядков в связи с выборами, а также при планируемой им массовой высылке нелегальных мигрантов.

5 ноября в США состоялись президентские выборы. 6 ноября республиканец Трамп заявил о своей победе. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.

Ллойд Остин Пентагон США Дональд Трамп
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