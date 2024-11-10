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США запретили Тайваню поставлять в КНР чипы для разработок в сфере искусственного интеллекта

США запретили Тайваню поставлять в КНР чипы для разработок в сфере искусственного интеллекта
Фото: IMAGO/CFOTO/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) получила от США указание - со следующей недели прекратить поставки материковому Китаю чипов, которые используются в технологиях, связанных с искусственным интеллектом, сообщил US News & World Report.

"Министерство торговли США направило в TSMC письмо, вводящее экспортные ограничения на некоторые сложные чипы (...), предназначенные для Китая, это ускорители алгоритмов искусственного интеллекта и графические процессоры (GPU)", - говорится в сообщении.

По данным издания, экспорт чипов ограничен, поскольку ранее TSMC уведомила Минторг США о том, что один из ее чипов был обнаружен в процессоре искусственного интеллекта китайской компании Huawei. Компания Huawei находится под американскими санкциями.

После получения письма от США компания TSMC уведомила клиентов в Китае о том, что с понедельника приостанавливает поставки чипов.

Минторг США Китай Тайвань
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