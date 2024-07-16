Президент Финляндии подписал закон о депортации беженцев

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб подписал закон об отказе беженцам во въезде и о возможной депортации мигрантов, который одновременно позволит открыть пограничные переходы на границе с Россией.

"Я понимаю правовую и человеческую напряженность, связанную с законом. Дискуссия демонстрирует твердую приверженность финнов национальной безопасности и верховенству закона", - написал Стубб в соцсети, комментируя закон, который рассматривается как чрезвычайный и спорный, так как идет вразрез с некоторыми положениями Конституции.

Он призвал, несмотря на разногласия, "поддерживать атмосферу диалога". Против закона, в частности, выступают эксперты, считающие, что закон противоречит международному праву и договорам о правах человека.

Самое большое изменение, внесенное законом, заключается в том, что лицам, ищущим убежища, желающим въехать в Финляндию, может быть запрещен въезд в страну или они могут быть выдворены из нее в исключительных случаях. Заявления о предоставлении убежища больше не нужно будет принимать от всех желающих на восточной границе.

Документ, которые также называют "законом о депортации", направлен на предотвращение массового въезда в страну просителей убежища, организованного другими государствами.

Пограничной охране будет разрешено препятствовать въезду или выдворять из страны лиц, ищущих убежища. Мигранты могут быть возвращены в Россию без права обжалования. Исключение касаются просителей убежища по особым причинам. К ним относятся, например, молодой возраст беженца, болезнь, инвалидность или преследование в России.

Вступление в силу закона позволить открыть пункты пропуска людей через финляндско-российскую границу, говорили ранее чиновники. Сроки открытия пунктов пока не определены.

12 июля парламент одобрил этот закон 167 голосами против 31.

"Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу (...). Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие", - говорил в мае премьер-министр Петтери Орпо.

Власти Финляндии в 2023 году не раз принимали решения закрывать пассажирские переходы на восточной границе, а в ноябре закрыли все восемь. В 2024 году правительство продлило это ограничение на неопределенный срок. Это решение в Хельсинки объясняют якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. Они рассматривают это как "гибридные атаки" со стороны России и угрозу безопасности. Россия отвергает эти обвинения.

В начале апреля правительство сообщило, что оставит закрытой границу с Россией "вплоть до дальнейшего уведомления".

Сейчас открыт только сухопутный переход для грузовых перевозок на железнодорожной станции Вайниккала.