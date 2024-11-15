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Губернатор Северной Дакоты возглавит министерство внутренних дел США

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум будет назначен министром внутренних дел.

Официальное объявление о назначении Бургума состоится в пятницу, сообщил Трамп на мероприятии в Мар-а-Лаго, посвященном победе на выборах президента.

"Он (Бургум - ИФ) собирается возглавить министерство внутренних дел, и он будет фантастическим", - сказал будущий американский президент.

Трамп отметил: "Мы собираемся сократить расходы на электроэнергию. Мы собираемся вдвое сократить ваши счета за электроэнергию".

Министр внутренних дел курирует деятельность примерно 70 тыс. федеральных служащих, которые управляют природными ресурсами страны и федеральными землями, включая национальные парки и памятники.

США Дональд Трамп Дуг Бургум
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