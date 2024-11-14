Топ-менеджер "Ростелекома" арестован на два месяца по делу о хищении

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы сообщил об аресте директора по выделенным сетям связи ПАО "Ростелеком" Владимира Шадрина.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Шадрина меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 января", - говорится в сообщении.

Также до этого срока под арест заключен предполагаемый сообщник Шадрина гендиректор компании "Комплайн софт" Антон Менчиц.

Обоим вменяется совершение мошеннического хищения (ст. 159 УК РФ). Им грозит до 10 лет заключения.

По данным СМИ, фигурантам вменяется хищение порядка 180 миллионов рублей, выделенных на закупку лицензий для ПО.

В свою очередь в "Ростелекоме" "Интерфаксу" заявили, что "знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами.