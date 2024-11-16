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Остин представил Конгрессу доклад об обновленной стратегии использования ядерного оружия

США готовы соблюдать положения ДСНВ с Россией

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Доклад об обновленной стратегии использования Соединенными Штатами ядерного оружия был представлен конгрессу министром обороны США Ллойдом Остином, сообщил Пентагон.

В докладе "в несекретном формате" описаны "новые вызовы в области сдерживания, возникающие в связи с ростом, модернизацией и растущим разнообразием ядерных арсеналов потенциальных противников", говорится в пояснении к документу ведомства.

Обновление руководства по применению ядерного оружия в США "имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы ядерные силы, планы и тактическая позиция США развивались таким образом, чтобы поддерживать способность сдерживать противников, обеспечивать безопасность союзников и партнеров и достигать национальных целей в случае неудачи сдерживания", отмечается в нем.

"Обновленные элементы руководства (по применению ядерного оружия - ИФ) были усовершенствованы по сравнению с предыдущими версиями (...), в нем содержится указание о том, что Соединенные Штаты должны быть в состоянии сдерживать Россию, КНР и КНДР одновременно как в мирное время, так и в условиях кризиса и конфликта", - сообщил Пентагон.

В докладе говорится, что Россия представляет "острую" угрозу благодаря своему большому, современному и диверсифицированному ядерному арсеналу стратегического оружия и оружия большой дальности.

В то же время в докладе подчеркивается: "Соединенные Штаты будут соблюдать основные положения договора о СНВ (Договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией - ИФ). Он будет действовать до тех пор, пока в нем содержится оценка того, что и Россия продолжает поступать так же".

Пентагон также обратил внимание, что "КНДР также продолжает расширять, диверсифицировать и совершенствовать свой ядерный, баллистический ракетный и неядерный потенциал", а Китай "приступил к амбициозному расширению, модернизации и диверсификации своих ядерных сил и создал зарождающуюся ядерную триаду".

Пентагон США Ллойд Остин
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