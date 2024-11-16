Не сдавший экзамены студент зарезал восемь человек на востоке Китая

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Восемь человек были убиты в уезде Исин на востоке Китая в результате нападения молодого человека, сообщает агентство "Синьхуа".

Еще 17 человек были ранены.

Вооруженный ножом 21-летний мужчина был задержан на месте преступления на территории университета. Он сразу же признал вину.

По данным полиции, молодой человек решился на нападение после того, как не сдал экзамены и не получил сертификата об окончании учебного заведения.