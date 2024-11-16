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Трамп не доверяет ФБР проверку своих кандидатов на посты в администрации

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Команда избранного президента США Дональда Трампа, выбирая кандидатов на некоторые должности, не пользуется результатами проверок Федеральной службы безопасности (ФБР), а сбор информации о них поручает частным компаниям, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

"Трамп и его союзники считают, что система ФБР работает медленно (...), это может помешать избранному президенту быстро начать работу", - говорится в сообщении.

Источники телеканала также считают, что Трамп и его команда не пользуется результатами ФБР, поскольку проверки личных данных иногда выявляют информацию, используемую для нанесения политического ущерба.

CNN обращает внимание, что отказ от проверки в ФБР кандидатов на посты в администрации противоречит давно установившейся в Вашингтоне норме.

"Это отражает глубокое недоверие Трампа к органам национальной безопасности", - пишет CNN.

Также источники сообщают, что и в частном порядке Трамп уже сомневался в необходимости проверки личных данных правоохранительными органами.

CNN сообщает, что команда Трампа должна будет в скором времени представить весь список кандидатов в члены кабинета министров для официальной проверки на предмет допуска чиновников к секретной информации.

США ФБР Дональд Трамп
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