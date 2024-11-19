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В 2024 году в США 64% домохозяйств составляли семьи

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В США в 2024 году 64% домохозяйств классифицировались как семейные, в то время как 50 лет назад их доля составляла 79%, сообщило Бюро переписи населения.

Семейные домохозяйства - те, в которых есть по крайней мере один человек, связанный с домовладельцем по рождению, браку или усыновлению.

Сейчас почти три четверти (74%) семейных домохозяйств состоят из супружеских пар. В семейных домохозяйствах, которые не состояли из супружеской пары, большая доля домохозяев-женщин (68%), чем домохозяев-мужчин (32%).

Значительная часть несемейных домохозяйств представляла собой дома, в которых проживает один человек - 81% в этом году по сравнению с 89% 50 лет назад.

Всего в стране сейчас насчитывается 38,5 млн домохозяйств, состоящих из одного человека, что составляет 29% их общего количества. В 1974 году на домохозяйства, состоящие из одного человека, приходилось всего 19%.

Доля семей с детьми в возрасте до 18 лет снизилась до 39% в этом году по сравнению с 54% в 1974 году.

В 2024 году более половины (57%) взрослых в возрасте от 18 до 24 лет жили в родительском доме. Для категории 25-34 лет этот показатель составляет 16%.

В этом году 34% взрослых в возрасте 15 лет и старше никогда не были женаты.

По оценкам статуправления, средний возраст вступления в первый брак сейчас составляет 30,2 года для мужчин и 28,6 года для женщин. В 1974 году эти показатели находились на уровне 23,1 и 21,1 года соответственно.

США
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