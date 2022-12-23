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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Население США в 2022 году увеличилось на 1,2 млн человек

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Население США в 2022 году увеличилось на 1,2 млн человек и составляет 333,2 млн, сообщает Associated Press со ссылкой на данные американского Бюро переписи населения.

Чиновники отмечают, что прирост в основном был обеспечен благодаря миграции из других стран. За год в США переехали более 1 млн человек. Этот показатель вырос на 168% по сравнению с 2021 годом, за который в США переселились 376 тысяч человек.

В Бюро переписи населения добавили, что в 2022 году общее число рождений в стране впервые увеличилось с 2007 года.

В целом годовой темп прироста населения США составил 0,4%.

США
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