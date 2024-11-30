На Запорожской АЭС отключилась резервная линия электроснабжения

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Резервная линия электроснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" отключилась на Запорожской АЭС, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ЗАЭС.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1".

"Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - добавили представители станции.

Также отмечается, что радиационный фон на станции и окрестной территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных значений.

Предыдущий раз об отключении резервной линии снабжения на ЗАЭС сообщили 21 октября. Подачу электроэнергии возобновили на следующий день. В ноябре дважды отключалась основная линия электроснабжения ЗАЭС.