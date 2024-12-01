Поиск

На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение во высоковольтной линии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской АЭС по линии 330 кВ восстановлено, сообщили в воскресенье представители станции.

Об отключении линии 330 кВ на АЭС сообщили в 30 ноября.

В миреНа Запорожской АЭС отключилась резервная линия электроснабженияЧитать подробнее

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1". Обе они в работе, отметили представители станции.

"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавили на ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС ЗАЭС Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 1 декабря

В Тверской области восстановили электроснабжение уже 75 тыс. потребителей

В Тверской области восстановили электроснабжение уже 75 тыс. потребителей
Военная операция на Украине

Потери ВСУ на курском направлении за время боевых действий превысили 37,1 тыс. человек

В пунктах пропуска через госграницу РФ усилены меры безопасности

Песков из-за слов Меркель о встрече с лабрадором Путина допустил, что она не была настроена на диалог

Песков из-за слов Меркель о встрече с лабрадором Путина допустил, что она не была настроена на диалог
Военная операция на Украине

Под контроль российских военных перешли Ильинка и Петровка в ДНР

Академик Покровский: главное - обучить людей тому, как не заразиться ВИЧ-инфекцией и объяснить, что они подвергаются риску заражения

Академик Покровский: главное - обучить людей тому, как не заразиться ВИЧ-инфекцией и объяснить, что они подвергаются риску заражения

Авиавласти Кубы отменили извещения о дефиците топлива

Авиавласти Кубы отменили извещения о дефиците топлива

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 29 дронов ВСУ над четырьмя регионами

Ребенок погиб в результате атаки дрона в Брянской области

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });