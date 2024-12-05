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Что произошло за день: четверг, 5 декабря

Новые правила платы за российский газ, очередной рекорд биткойна и цвет 2025 года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин отменил обязательство покупателей российского газа платить только через Газпромбанк. Новый указ говорит о просто "уполномоченном банке". В ноябре Минфин США включил в санкционный список более 50 российских банков, включая ГПБ.

- Квоты ОПЕК+ продлены на 2026 год. Восемь стран-добровольцев, в числе которых Россия, приняли решение продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.

- Россия закрывает Генконсульство Польши в Петербурге и выдворяет трех дипломатов. Это сделано в качестве ответной меры на закрытие Генерального консульства России в Познани.

- Курс биткойна впервые в истории превысил $100 тысяч. Последнее ралли биткойна спровоцировали сообщения СМИ о том, что Дональд Трамп планирует назначить главой Комиссии по ценным бумагам и биржам известного сторонника криптовалют Пола Аткинса.

- Суд вынес приговор по делу о хищении более 200 млн руб. через "Пушкинскую карту". Трое фигурантов-предпринимателей получили от четырех до шести лет заключения.

- Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом. Минтранс России разработал новый порядок взимания платы за авиаперевозки, они вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

- Украина ввела санкции против властей Грузии. Киев ввел ограничения против 20 представителей властей Грузии, включая премьера Кобахидзе, мэра Тбилиси Каладзе, министра внутренних дел Гомелаури и других.

- Институт цвета Pantone назвал цвет 2025 года - коричневый оттенок "мусс мокко" ("Mocha Mousse").

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