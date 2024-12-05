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Институт цвета Pantone назвал цвет 2025 года

Институт цвета Pantone назвал цвет 2025 года
Фото: Pantone

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Институт цвета Pantone назвал цветом 2025 года коричневый оттенок "мусс мокко" ("Mocha Mousse", 17-1230).

"Пробуждающий воспоминания мягкий коричневый" и "теплый насыщенный оттенок" - так характеризуют его в пресс-релизе Pantone. Его сравнивают с какао, кофе и шоколадом, оттенок апеллирует к нашему стремлению к комфорту.

USA Today цитирует вице-президента Pantone Лори Прессман, которая характеризует оттенок как "приятный коричневый, обладающий успокаивающим теплом". Он "вызывает желание взять ложку".

Институт Pantone отслеживает цветовые тренды и ежегодно объявляет цвета года, которые могут использоваться дизайнерами и производителями в работе.

В этом году Pantone впервые использует цвет года в реальных инсталляциях. Как ожидается, они появятся в Нью-Йорке, Шанхае и Мумбаи. Первая такая инсталляция появится на лондонском колесе обозрения. Также институт цвета работает с коммерческими партнерами для материального воплощения Mocha Mousse: например, в этом оттенке появятся стикеры для заметок.

Цветом 2023 года ярко-розовый Viva Magenta ("нетривиальный красный для нетривиальных времен"), 2024-го - "Персиковый пушок" (13-1023 Peach Fuzz). Цветом 2022 года был выбран лиловый Very Peri, а цветами 2021 года - насыщенный серый (17-5104 Ultimate Gray) и яркий желтый (13-0647 Illuminating).

Pantone
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