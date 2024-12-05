Минтранс даст право опоздавшим на рейс пассажирам использовать обратный билет

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минтранс России разработал новый порядок взимания платы за авиаперевозки, в соответствии с которым опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года, сообщила пресс-служба ведомства.

"Сейчас если пассажир купил билет "туда-обратно" и опоздал на рейс, то авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ. Со следующего года такой "опции" не будет - обратный билет будет сохранен за пассажиром", - объяснили в Минтрансе.

Еще одно нововведение - отсутствие дополнительных комиссий: размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий будет ограничен только фактическими расходами перевозчика.

"Авиакомпаниям необходимо будет разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Такое требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной", - отметили в Минтрансе.