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Нидерланды запланировали увеличить расходы на оборону до 24 млрд евро

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов в предстоящие годы собираются нарастить ежегодные траты на оборонные нужды свыше чем на 10%. Об этом сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление нидерландского правительства.

Планируется увеличить годовой оборонный бюджет на 2,4 млрд евро до 24 млрд евро. Тем самым, уточняют СМИ, Нидерланды сделают шаг к выполнению требования НАТО – тратить на оборону минимум 2% от ВВП.

Дополнительные средства пойдут на приобретение новых танков, истребителей, фрегатов и систем ПВО.

В июне 2022 года члены НАТО вновь подтвердили обязательство, взятое в 2014 году, о выделении на оборону не менее 2% ВВП.

Генсек НАТО Столтенберг ранее говорил об ожиданиях, что в 2024 году примерно две трети членов альянса добьются показателя в 2% ВВП на оборону; при этом десять лет назад лишь три страны Организации Североатлантического договора имели такие результаты.

Нидерланды
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