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Расходы Польши на оборону могут превысить 4,7% ВВП в 2025 году

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Парламентский комитет по национальной обороне Польши одобрил проект оборонного бюджета на 2025 год в размере свыше $47 млрд, что составит более чем 4,7% от ВВП страны, сообщил Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при польском Минобороны.

"За проголосовали 18 человек, 11 воздержались, никто не был против. Таков результат состоявшегося в среду, 17 октября, голосования членов парламентского комитета по национальной обороне относительно положительного заключения по проекту бюджета на 2025 год по разделу "Национальная оборона", - говорится в сообщении.

Замминистра национальной обороны Станислав Взентек, представляя членам комиссии запланированные расходы, назвал рассматриваемый бюджет рекордным.

Он напомнил, что "в 2022 и 2023 годах на оборону было потрачено 137,1 млрд злотых и 158,8 млрд злотых соответственно. Сумма в следующем году в размере 186,6 млрд злотых ($47,3 млрд - ИФ) относится к средствам, зарезервированным в госбюджете и Фонде поддержки вооруженных сил, которые в общей сложности составляют 4,7% ВВП".

"Это меры, которые обеспечат реализацию основных целей и приоритетов, связанных с задачами, стоящими перед Вооруженными силами", - подчеркнул замглавы Минобороны.

В бюджете Польши на 2024 год предусмотрены расходы на оборону в размере 118 млрд злотых (порядка $29,9 млрд), что составляет 3,1% от ВВП. При этом, согласно оценке НАТО, фактические расходы страны на оборону в текущем году составляют 4,12% от валового внутреннего продукта страны.

Минобороны НАТО Польша Станислав Взентек
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