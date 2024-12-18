ФРС повысила прогноз инфляции на 2025 год, ожидает ставку 3,9% на конец года

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год до 2,5% с ожидавшихся в сентябре 2,1%, на 2026 год - до 2,1% с 2%, говорится в сообщении американского ЦБ.

Прогноз инфляции на 2027 год оставлен на уровне 2%.

Базовая инфляция (индекс Core PCE) в 2025 году составит 2,5%, в следующем - 2,1%, в 2027 году - 2%, полагает ФРС. В сентябре эти показатели ожидались на уровне 2,1%, 2% и 2% соответственно.

Федрезерв улучшил прогноз роста ВВП США на 2025 год - до 2,1% с 2%. Прогноз на 2026 год оставлен на уровне 2%, на 2027 год - понижен до 1,9% с 2%.

Регулятор ожидает, что безработица в США в 2025-2027 гг. будет держаться на уровне 4,3%. Сентябрьские прогнозы предполагали значения в 4,4%, 4,3% и 4,2% соответственно.

По оценкам ФРС, в 2024 году инфляция в целом в Штатах составит 2,4% (ранее предполагалось - 2,3%), базовая инфляция - 2,8% (ранее - 2,6%), ВВП увеличится на 2,5% (ранее - на 2%), безработица составит 4,2% (ранее - 4,4%).

Федрезерв снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, до 3,4% к концу 2026 года и до 3,1% к концу 2027 года. В сентябре ставки ожидались на уровне 3,4%, 2,9% и 2,9%.

Опубликованный по итогам декабрьского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентной ставки - показывает, что 15 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают ее снижения по крайней мере на 50 б.п. в 2025 году, до 3,75-4%. Пятеро ожидают уменьшения ставки по крайней мере на 75 б.п. - до 3,5-3,75%.