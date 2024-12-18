ФРС ожидаемо понизила ключевую ставку на 25 б.п.

Фото: Zuma\TASS

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25-4,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду.

Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

За снижение ставки проголосовали все члены FOMC, кроме Бет Хаммак, главы Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда.

"Последние статданные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами. С начала текущего года рынок труда ослаб, безработица выросла, но остается низкой. Инфляция стала ближе к поставленной FOMC цели в 2%, но сохраняется несколько повышенной", - говорится в заявлении.

FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

"Комитет полагает, что риски для достижения его целей в плане занятости и инфляции в целом сбалансированы. Экономические перспективы являются неопределенными, и FOMC внимательно относится к рискам, касающимся обеих сторон своего двойного мандата (обеспечение ценовой стабильности и максимально устойчивой занятости - ИФ)", - отмечается в сообщении.

"В поддержку своих целей комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых", - отмечается в заявлении.

При рассмотрении размера и сроков дальнейшей корректировки целевого диапазона ставки FOMC будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков.

Федрезерв намерен продолжить сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг), находящихся на его балансе.

"Мы твердо привержены тому, чтобы обеспечить максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС.

Определяя надлежащий курс денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению поставленных целей. FOMC будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о событиях на финансовых рынках и международных событиях", - говорится в документе.

Основные фондовые индексы США снижаются после объявления итогов заседания Федрезерва, главным образом после публикации обновленных макроэкономических прогнозов. В частности, регулятор повысил прогноз инфляции на 2025 год до 2,5% с 2,1%, на 2026 год - до 2,1% с 2%. Медианный прогноз членов руководства ФРС теперь предусматривает два снижения ставок в 2025 году, по 25 б.п. каждое, вместо четырех, ожидавшихся ранее.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 20:16 по Москве теряет 0,52%, S&P 500 - 0,65%, Nasdaq Composite - 0,66%.

Курс доллара в паре с евро подскочил на 0,7%, до $1,0417.