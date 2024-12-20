Китай выпустил серию монет и банкноту в честь предстоящего Праздника весны

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Народный банк Китая выпустил серию памятных монет и банкноту в честь предстоящего Праздника весны (Чуньцзе).

В КНР наступление Нового года по лунному календарю называется Праздником весны. В следующем году он выпадает на 29 января.

В серию войдут золотая монета, серебряная монета, монета из медного сплава и банкнота. Монеты украшены традиционными китайскими символами счастья и благополучия. На банкноте на фоне традиционных китайских домов изображены дети, которые вешают парные надписи "чуньлянь" с новогодними пожеланиями, сообщает агентство "Синьхуа".

ЮНЕСКО недавно включила Праздник весны и связанные с ним социальные практики китайского народа в список нематериального культурного наследия человечества. Чуньцзе, традиции которого уходят корнями в древнюю китайскую культуру, знаменует первый день лунного календаря и символизирует обновление и воссоединение с семьей.